Emmanuel Macron va être reçu par le pape François en juin

publié le 04/05/2018 à 15:11

Le président français Emmanuel Macron sera reçu "fin juin" par le pape François, a indiqué vendredi le Vatican.



La visite de chef de l'État "est en train d'être organisée pour fin juin", a déclaré Greg Burke, directeur de la salle de presse du Vatican, confirmant une information parue dans l'hebdomadaire catholique La Vie.

Une rencontre qui s'organise alors que les États généraux de la bioéthique battent leur plein en France, avec des questions aussi épineuses pour la communauté catholique de France que l'ouverture de la PMA à toutes, la légalisation de la GPA ou encore la fin de vie.

Le pape avait aussi commenté les politiques migratoires en Europe, appelant les gouvernements à ouvrir leurs frontières et les chrétiens à accueillir les réfugiés, alors que la loi controversée asile et immigration a été adoptée le 22 avril dernier. Les deux hommes arborderont certainement ces deux questions lors de leur rencontre.



En novembre, le président français avait indiqué son intention de prendre possession du titre de premier et unique chanoine d'honneur de Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale du pape à Rome, une tradition qui remonte à Henri IV.



Le pape François, de son côté, avait félicité Emmannuel Macron pour son élection, voici un an, en évoquant la "tradition chrétienne" de la France qui est appelée à défendre "une société plus juste". C'est la première fois qu'Emmanuel Macron rencontrera le souverain pontife.