publié le 30/11/2016 à 17:21

Deux semaines après l'officialisation de sa candidature pour l’élection présidentielle, Emmanuel Macron sera l’invité de RTL ce jeudi 1 décembre, pour inaugurer la troisième saison du Grand Témoin RTL. De 19h15 à 20h, le leader du mouvement "En Marche" dévoilera sur son analyse de la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre. Au soir du 27 novembre, l’ex-ministre de l’Économie avait déjà pointé la victoire d’une "offre de droite conservatrice" et s’était attristé devant ce qu’il qualifiait alors de "retour en arrière".

Face à Marc-Olivier Fogiel et Alain Duhamel, Emmanuel Macron détaillera les propositions pour la France, après la parution de son livre Révolution le 23 novembre, tel que la fin des régimes spéciaux de retraite - mesure inscrite dans les programmes de François Fillon et Alain Juppé -, la sortie rapide de l'état d'urgence, la suppression de la carte scolaire, ou encore la dépénalisation du cannabis.

Enfin l’ancien conseiller de François Hollande sera interrogé la situation du chef de l’État. Après un weekend de tensions au sein du couple de l’Exécutif et les rumeurs faisant part d’une démission imminente de Manuel Valls, Emmanuel Macron ne s’est pas privé d’attaquer la position ambiguë du chef du gouvernement. “Je considère qu'il est même déjà allé trop loin. Quand on est Premier ministre d'un pays dont on dit qu'il est dans une situation historiquement grave, on ne tient pas ces propos sur le président de la République, c'est tout", avait ainsi déclaré Emmanuel Macron sur France 2 lundi 28 novembre.