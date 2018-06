Emmanuel Macron organise une petite fête "à la bonne franquette" à l'Élysée

publié le 05/06/2018 à 08:30

Du standardiste bénévole au conseiller devenu ministre, ils étaient tous présents à l'Élysée, dans la soirée du lundi 4 juin, pour fêter avec un peu de retard - et malgré une certaine réticence au départ - le premier anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron. Tous ceux qui ont contribué à sa victoire étaient invités à venir porter un toast. Trois cents à quatre cents personnes étaient présentes à ce cocktail organisé sur la terrasse du palais présidentiel, face au jardin. D'aucuns ont connu pire, comme endroit, pour un apéritif un lundi soir.



La petite fête privée ne figurait pas à l'agenda officiel du président, mais elle lui tenait manifestement à cœur selon l'un de ses conseillers. Le chef de l'État, présenté parfois comme un peu hors-sol, voulait revoir ces Marcheurs, parler avec eux... L'occasion pour lui, et elles sont rares, de prendre le pouls de son parti et du pays. Il n'y a d'ailleurs pas eu de discours lors de cette soirée. Emmanuel Macron a préféré discuter avec les uns et les autres autour d'un verre et de petits fours. "À la bonne franquette", dixit l'un des invités.

Une "franquette" un peu haut de gamme tout de même... Réservée à quelques "happy few", elle n'est pas sans rappeler la petite fête de la Rotonde au soir du premier tour de la présidentielle. À l'époque, le candidat avait tout assumé. Lundi 4 juin, à l'issue de sa petite soirée, le président semblait ravi.