publié le 16/10/2017 à 07:39

Alors qu'Emmanuel Macron mûrit l'idée depuis cet été et que certains de ses proches (notamment le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner) l'ont de nombreuses fois encouragé à le faire, la formule de ce rendez-vous avec les Français aurait été décidée il y a une dizaine de jours seulement (en tout cas selon le Journal du Dimanche), et ce bien sûr dans le plus grand secret. Seuls quelques rares conseillers étaient dans la confidence.



Très rares même, puisque jeudi 12 octobre un tout proche du Président, à qui nous en parlions (un qui a son bureau à l'Élysée), croyait encore savoir qu'Emmanuel Macron s'exprimerait en simultané sur une télévision et sur une radio "pour changer" (mais il ne savait pas encore laquelle).



"Je sens que c'est le moment", aurait en tout cas finalement confié Emmanuel Macron à ses proches. C'est ainsi que le chef de l'État est apparu sans notes dimanche 15 octobre sur TF1, en ayant potassé les fiches concoctées par ses collaborateurs ce week-end, se permettant tout de même une sortie au théâtre la veille au soir avec son épouse.

L'Élysée n'a pas souhaité communiquer plus sur son programme de dimanche. On sait seulement que c'est depuis sa résidence de la Lanterne, dans les Yvelines, et en compagnie du secrétaire général du Palais, Alexis Kohler, de sa conseillère en communication, Sibeth Ndiaye, de son porte-parole Bruno Roger-Petit et de sa plume Sylvain Fort, que le chef de l'État a révisé. Notamment une très mystérieuse "note globale de stratégie" que lui aurait fournie son plus proche conseiller Ismaël Emelien.