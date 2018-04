publié le 20/04/2018 à 08:54

Regain de popularité pour l'exécutif. Emmanuel Macron (+3) et Édouard Philippe (+2) ont vu leur côte de popularité augmenter en avril. Et ce, malgré l'importance du conflit social et des manifestations organisées depuis plusieurs semaines.



Avec 43% d'avis favorables, le chef de l'État retrouve son niveau de février après un trou d'air en mars, selon un sondage BVA pour Orange, RTL et La Tribune. Cependant, une majorité de Français (54%) a une "mauvaise opinion" de lui. Un chiffre en baisse de trois points.

Au lendemain de ses deux interviews télévisées, Emmanuel Macron gagne sur la quasi-totalité du spectre politique, avec notamment un bond de 14 points auprès des sympathisants du parti Les Républicains et de 9 auprès de ceux du Parti socialiste.

Évolution symétrique pour Édouard Philippe

La cote du Premier ministre évolue de manière symétrique avec 45% (+2) de réponses positives. Une courte majorité (51%, -3%) ayant une mauvaise opinion de lui. Contrairement au chef de l'État, Édouard Philippe perd quant à lui nettement auprès des proches du PS (-14), mais gagne auprès de ceux de LR (+8).

Nicolas Hulot encore plébiscité

Nicolas Hulot (38%, +2) campe en tête des personnalités dont les Français souhaitent qu'elles aient "davantage d'influence". Le ministre de la Transition écologique devance Alain Juppé (33%, +1) et Jean-Yves Le Drian (32%, +4).



La République en marche conforte par ailleurs sa place en tête des partis politiques dont les Français ont une "bonne opinion" (41%, +5). Le Front national recueille 27% (+2), Les Républicains 26% (-4) et le PS 20% (+2).



Enquête réalisée en ligne du 18 au 19 avril auprès de 1.011 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.