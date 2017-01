REPLAY - L'éditorialiste revient sur la position de force d'Emmanuel Macron face à ses adversaires à la primaire de la gauche

Ce jeudi 19 janvier, les sept candidats à la primaire de la gauche vont défendre leurs idées pour le dernier débat télévisé. Pourtant, celui qui fait le plus de bruit ne fait pas partie de ces candidats, c'est Emmanuel Macron. Cela s'explique par "son originalité" et son ambiguïté "à la fois très moderne et très classique" explique Alain Duhamel.



Il bénéficie d'une dynamique "dont il semble être porteur". Cependant, tout le monde l'attend sur son programme détaillé, sur des critères bien précis, "il va devoir se dévoiler" selon l'éditorialiste. Le mois prochain sera donc un moment clé pour le candidat, car "on ne connaît pour le moment que des mesures partielles et disparates, cela sera donc forcément difficile".





Pour Alain Duhamel, Emmanuel Macron exagère" quand il se dit être "un candidat anti-système", car il est le profil type d'un jeune homme brillant de la Ve République. Emmanuel Macron "est un produit complètement atypique" selon l'éditorialiste.