Éducation : les enseignants du premier degré vont être augmentés

publié le 30/04/2016 à 05:55

Les enseignants des écoles maternelles et élémentaires "vont être augmentés", a annoncé la ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem dans un entretien au Journal du dimanche publié samedi 30 avril, évoquant un alignement de leur prime sur celle perçue par leurs collègues du second degré. "Les enseignants du premier degré vont être augmentés. Le Premier ministre en précisera la forme et le calendrier prévisionnel mardi", a assuré la ministre de l'Éducation en clôture de deux journées consacrées à la loi de refondation de l'école, mise en œuvre en 2013 par Vincent Peillon, le prédécesseur de Najat Vallaud-Belkacem.



"Nous travaillons avec les syndicats à un alignement" des primes perçues par les professeurs des écoles et ceux du second degré, a ajouté la ministre. Les enseignants du collège et du lycée reçoivent depuis 1989 une indemnité annuelle de 1.200 euros. En 2013, Vincent Peillon avait introduit une prime annuelle pour les professeurs des écoles de 400 euros. Les syndicats des professeurs des écoles réclament un alignement de cette prime sur celle des professeurs du second degré.

"Au-delà, nous allons revoir le parcours de carrière de tous les enseignants en les revalorisant et en les accompagnant mieux", a déclaré Najat Vallaud-Belkacem, sans donner plus de détails. Avec ses deux prédécesseurs sous le mandat François Hollande (Vincent Peillon de 2012 à mai 2014 et Benoit Hamon d'avril à août 2014), Najat Vallaud-Belkacem ouvrira lundi 2 mai les Journées de la refondation de l'école de la République, destinées à réaliser un point d'étape sur ce qui a été fait depuis 2012 et à réfléchir aux améliorations, selon la rue de Grenelle. "Depuis 2012, nous avons engagé l'école dans une révolution copernicienne", a estimé la ministre dans l'entretien au JDD.