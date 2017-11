Pour consolider sa politique, Édouard Philippe lance le "comité de la majorité"

publié le 29/11/2017 à 12:06

Constituer un noyau. Édouard Philippe a décidé de mettre en place un "comité de la majorité". À défaut de s'engager officiellement dans les rangs de La République En Marche, comme l'ont récemment fait trois de ses ministres, le chef du gouvernement va réunir ce mercredi 29 novembre au soir, "une vingtaine de personnalités", à l'occasion d'un dîner à Matignon.



Selon une information du Figaro, le président de l'Assemblée nationale François de Rugy mais aussi Richard Ferrand, Christophe Castaner, François Bayrou et Marielle de Sarnez sont invités. Des membres du gouvernement le sont également : le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, Jacqueline Gourault, Sébastien Lecornu, Benjamin Griveaux, Julien Denormandie et Stéphane Séjourné, le conseiller d'Emmanuel Macron. Pour cause de déplacement à l'étranger, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, celui des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, seront absents.

Comme l'indique Le Figaro, "ce comité de la majorité a vocation à devenir un rendez-vous régulier. Ce sera l'occasion d'anticiper les enjeux, de s'assurer qu'on est tous bien alignés, de coordonner l'action". Un proche d'Édouard Philippe précise que "l'élection de Christophe Castaner à la tête de La République En Marche a permis de clarifier le paysage, cela nous a incités à passer à la vitesse supérieure et à institutionnaliser les choses". La première réunion officielle de ce "comité de la majorité" sera axée sur les sujets polémiques qui attendent le gouvernement dans les prochaines semaines, à savoir Notre-Dame-des-Landes et les élection européennes.