publié le 06/04/2018 à 07:36

Que sont les Verts devenus ? Jean-Vincent Placé, ancien secrétaire d'État de François Hollande qui ne supporte plus sa condition d'ancien ministre, qui a du mal à gérer la descente, qui vit encore avec le souvenir d'une éphémère notoriété, et qui termine en garde à vue après insultes sexistes et racistes.



L'histoire est triste pour Jean-Vincent Placé, mais elle illustre cette fable de la Fontaine : La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. L'histoire de cet apparatchik - "ce crétin politique", comme l'appelait Daniel Cohn-Bendit - qui fut dans tous les coups, dans tous les accords Verts-PS, arriviste, opportuniste, ne doutant jamais de rien, ne ménageant pas ses efforts pour parvenir à ses fins. "Bourgeois qui voulait bâtir comme les grands seigneurs", comme le dit la fable.

Je serai un petit peu moins rude avec Cécile Duflot, parce qu'elle a eu un poids politique plus important. Disons qu'elle a des bases politiques un peu plus solides que Jean-Vincent Placé. Elle a plus incarné l'écologie politique (enfin plus la politique que l'écologie).

Duflot revient à ses premières amours

Mais vous savez, elle aussi a voulu se faire plus grosse qu'un bœuf. Elle aussi a été à la manœuvre, en bonne politicienne, passant de Aubry à Hollande, puis de Mélenchon à Hamon. Sans résultat. Elle s'est autorisée à défier ses collègues ministres. Le Président Hollande, même.



Et elle s'est abîmée, en fin de compte. À tel point que ses propres troupes militantes n'en ont pas voulu à la primaire écolo et que les électeurs lui ont barré la route dans une confortable circonscription de gauche.



Chez Duflot aussi, l'ambition est souvent passée avant les convictions Alba Ventura Partager la citation





Chez elle aussi, l'ambition est souvent passée avant les convictions. Cela dit, je trouve que son choix de rejoindre une ONG - en l'occurrence l'ONG Oxfam, qui fait de l'humanitaire - c'est en cohérence avec son parcours. Il ne faut pas oublier qu'elle a débuté aux Jeunesses chrétiennes, qu'elle a milité dans le social. Ses premiers combats ce sont les sans-papier et les prisons.



On serait presque tenté de dire : "Dommage qu'elle ne se soit pas éloignée plus tôt de ce parti où les uns sont toxiques envers les autres, et vice-versa. Dommage qu'elle ne soit pas revenue, bien avant, à ses premières amours". Elle, comme Jean-Vincent Placé - mêmes si leurs destins ont divergé - ont participé à la chute de la maison "écolo".

Un échec de la gauche

En fait, c'est toute cette gauche qui a échoué et qui a été laminée aux dernières élections. Ils sont nombreux d'ailleurs à avoir quitté la politique : Najat Vallaud-Belkacem, Arnaud Montebourg, Bernard Cazeneuve. Je ne mets pas tout le monde dans la même catégorie (et cela vaut pour la droite aussi).



Mais tous ceux qui se sont recasés hors de la politique, c'est aussi parce qu'ils n'ont plus de place en politique, parce qu'il n'y a plus d'espace pour eux. Et c'est plutôt une bonne chose d'aller prendre l'air ailleurs.