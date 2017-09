Comment le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron a fuité sur Internet

publié le 18/09/2017 à 19:01

Le numéro de portable d'Emmanuel Macron a fuité sur Internet. Comme RTL l'a révélé lundi 18 septembre, une journaliste s'est fait voler son téléphone. Dans son répertoire figurait le "06" du Président. Le chef de l'État a dû en changer.





Le téléphone en question a beaucoup sonné. Le Président a reçu plusieurs centaines de messages et de textos pas toujours bienveillants. Très vite, le locataire de l'Élysée en a parlé à ses services, qui ont compris d'où venait le problème.

Il y a une dizaine de jours, une journaliste s'est fait dérober son téléphone portable et dans son répertoire figuraient plusieurs numéros de personnalités politiques dont celui d'Emmanuel Macron, ou plus précisément l'un des deux numéros privés que le chef de l'État utilise depuis plusieurs années.

Le téléphone concerné désactivé

Le numéro de téléphone s'est ensuite retrouvé sur Internet et notamment sur Twitter, ce qui a déclenché cet afflux de coup de fils. Le téléphone en question a donc été désactivé. Contacté par RTL, la présidence précise que ce téléphone ne servait pas à des communications sensibles. Un piratage n'était officiellement pas à craindre.



On sait toutefois qu'Emmanuel Macron est accro à ses portables, des iPhone - visibles sur son portrait officiel - et qu'il communique par SMS ou sur messagerie instantanée avec ses proches, ses conseillers et ses ministres. Parfois en pleine nuit. L'Élysée ne veut rien dire de la suite de l'enquête. Une chose est certaine : Emmanuel Macron a un nouveau numéro et pas sûr qu'il le communique facilement.