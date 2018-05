publié le 01/05/2018 à 07:18

Cela ne vous a pas échappé. La semaine sociale est dense. Et vous l'avez sûrement remarqué aussi : Emmanuel Macron n'est pas là. Il est actuellement en Australie. Pourtant, il surveille les mouvements sociaux et l'actualité hexagonale 24 heures sur 24.



C'est un dispositif quasi-militaire qui est mis en place pour que le chef de l'État ne rate rien des informations françaises. Peu importe que le décalage horaire soit de 6 heures (comme à Washington) ou de 8 heures (comme à Sydney), la priorité à l'Élysée c'est d'informer le Président en temps réel.

Son interlocuteur principal c'est Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Ils se parlent au minimum trois fois par jour, raconte un conseiller. Si Emmanuel Macron appelle pendant une réunion, quelle que se soit son importance, Alexis Kohler quitte la pièce et donne les informations au Président.

Cela va peut-être vous surprendre, mais le Président parle rarement - voire jamais - au premier ministre. Tous les messages passent entre Alexis Kohler à l'Élysée et le directeur de cabinet de Matignon, Benoît Ribadeau-Dumas. Et là je vous parle de réunions en journée.

Car si le Président a un message à faire passer en pleine nuit, "il vaut mieux être joignable", confie un de ses proches. Le téléphone en mode avion, ce n'est pas possible quand on travaille à l'Élysée.



Macron a un peu relâché la pression

Quand le décalage horaire est quasiment d'une journée, les conseillers dorment un peu moins longtemps. Emmanuel Macron est un adepte des messages à 3 heures du matin. Il a, selon plusieurs proches, un petit peu relâché la pression. C'est-à-dire qu'il envoie des messages sur Telegram (la messagerie cryptée) la nuit. Un conseiller raconte : "On a le droit de répondre le matin". Ça, c'est un patron sympa.



Enfin il y a une astuce dans les programmes officiels. Un discours censé durer une heure et quart va tenir en réalité en une heure. Les quinze minutes restantes, Emmanuel Macron les utilise pour changer de chemise, ou prendre une douche s'il a eu un coup de chaud. Mais le plus souvent, ce temps passé en voiture ou seul dans une pièce, il le met à profit pour téléphoner à ses conseillers et donner des consignes si nécessaire.