et Ludovic Galtier

publié le 06/11/2017 à 11:01

La COP23, la conférence mondiale sur le climat, débute lundi 6 novembre à Bonn en Allemagne. Emmanuel Macron devrait s'y rendre le 15 novembre pour une déclaration conjointe avec Angela Merkel. Depuis l'annonce de Donald Trump de ne pas s'engager dans l'accord de Paris, le Président français veut apparaître comme le leader mondial sur le climat.



La France est-elle exemplaire ? Derrière les discours, il y a des informations étonnantes, comme ce projet pharaonique qui est en cours en Arctique. Les Russes et Total construisent une plateforme de forage de gaz dans un écosystème très fragile au-delà du cercle polaire. 200 puis vont être creusés. Le gaz sera acheminé par 15 méthaniers brise-glace.

Notre pays finance ce projet via la Banque publique d'investissement. Plus de 450 millions d'euros d'argent public ont été investis dans des projets à énergie fossile depuis le début de l'année.

Un double langage

La France est adepte d'un double langage en la matière. En effet, elle prétend d'un autre côté vouloir arrêter les forages de pétrole, fermer ses centrales à charbon et va arrêter de produire sur son sol de l'électricité avec du charbon en 2022. Emmanuel Macron s'y est engagé. La France est le premier pays au monde à avoir décrété qu'elle arrêterait de forer du pétrole en 2040. La loi vient de passer.



Mais elle finance ailleurs des projets qui polluent, via la BPI ou la Banque européenne dont elle est actionnaire. Elle envisage, par exemple, d'investir dans un terminal gazier en Mauritanie et dans un gazoduc géant qui va traverser l'Europe depuis l'Azerbaïdjan.