Cigarette, nucléaire, publicité... Que souhaite Nathalie Arthaud ?

publié le 14/04/2017 à 09:38

La sortie du nucléaire, la hausse du prix du tabac, l'interdiction du diesel... Que souhaite faire Nathalie Arthaud ? La candidate Lutte ouvrière, invitée de RTL ce vendredi 14 avril, a fait le point sur certains sujets d'actualité. En premier lieu, la question du nucléaire alors que la fermeture de Fessenheim a été décrétée malgré une forte contestation. "La façon dont ça se passe, c'est inadmissible", déplore Nathalie Arthaud.



Avant même d'envisager les questions nucléaires, la candidate à l'élection présidentielle regrette que cette fermeture n'ait pas été "discutée" au préalable. "Il n'aurait pas été possible d'anticiper, de programmer, de s'adresser aux salariés et à la population de ville ? Quelle va être leur vie dans un ou deux ans ?, questionne-t-elle. Elle poursuit : "Ce que je vois, c'est que l'État est prêt à mettre 400 millions pour EDF mais rien n'est prévu pour les salariés".



Arthaud opposé à la hausse du prix du tabac

Autre thème régulièrement abordé : le prix du tabac. Alors que l'actuelle ministre de la Santé a déjà évoqué la mise en place d'un paquet à 10 euros, Nathalie Arthaud se montre beaucoup plus frileuse même si elle semble guère concernée par cette question. "Ça augmente c'est ça, car je ne suis pas fumeuse ? Je suis contre l'augmentation, je trouve que c'est une façon de faire les poches", regrette-t-elle.

Le pouvoir d'achat des citoyens est une priorité pour la candidate. C'est pourquoi elle s'oppose également à l'interdiction des voitures diesel en ville. "Non, j'ai une vieille voiture qui a dix ans. Je ne peux pas la changer comme cela, elle est diesel. J'ai le droit de rouler aussi", lance-t-elle.



En revanche, Nathalie Arthaud se montre favorable à l'interdiction de la publicité. "Ça serait bien, cet argent qui est mis dans la publicité, on pourrait peut-être le mettre dans autre chose pour embaucher, pour la recherche. Dans quelque chose de plus utile", explique-t-elle.