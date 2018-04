publié le 16/04/2018 à 07:15

Quelques heures après l'interview accordée par Emmanuel Macron à BFMTV et Mediapart, le patron du mouvement créé par le président de la République lorsqu'il n'était qu'un aspirant à l'Élysée donnera son sentiment sur la prestation du chef de l'État. Délégué général de La République en marche et secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement, l'ancien porte-parole du gouvernement est un proche parmi les proches d'Emmanuel Macron. Il travaille cependant, comme il l'a déclaré le 8 avril dernier sur LCI, à pérenniser LREM dans cette période particulière pour le mouvement.



"Ma responsabilité aujourd'hui, c'est de préparer l'après-Macron ou le sans-Macron. Pas l'après-Macron en terme d'échéance, mais la vie du mouvement politique, justement, sans être en référence à Emmanuel Macron", avait-il notamment déclaré, ajoutant qu'il souhaitait construire "dans la durée" un mouvement politique "pragmatique et ambitieux".

Christophe Castaner mène également en première ligne la bataille pour les prochaines élections européennes, prévues en 2019. Au début du mois d'avril, il a ainsi lancé "la grande marche pour l'Europe" de son mouvement, dont l'objectif est d'aller à la rencontre des Français pour recueillir leur sentiment sur les choses qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas aujourd'hui au sein de l'Union européenne.

