Cambadélis : "Je n'ai pas réussi à faire en sorte que les socialistes soient unis"

publié le 05/06/2017 à 15:55

À quelques jours du premier tour des élections législatives, Jean-Christophe Cambadélis semble être pris de remords. Le premier secrétaire du Parti socialiste a estimé ce lundi 5 juin que sa "responsabilité" était de "ne pas avoir maintenu l'unité de l'ensemble des socialistes". Sur CNews, il indique que "(sa) part de responsabilité est de ne pas avoir maintenu l'unité de l'ensemble des socialistes, il y a d'autres responsabilités, on en parlera en temps et en heure".



Il a martelé à plusieurs reprises qu'il s'agissait de sa "responsabilité". "Je n'ai pas réussi à faire en sorte que les socialistes soient unis malgré mes demandes, mes discussions... Je pense qu'aujourd'hui comme demain, s'il n'y a pas l'unité des socialistes et de l'ensemble de la gauche, il peut y avoir une déroute des socialistes dans une défaite historique de la gauche", a mis en garde le dirigeant du PS, qui pourrait être battu dans sa circonscription parisienne par Mounir Mahjoubi, candidat de La République En Marche et membre du gouvernement.

"Nous faisons la guerre à celui qui est plus proche de nous par rapport à la droite et l'extrême droite", a déploré le député de Paris. À propos de Benoît Hamon, qui soutient le candidat communiste opposé à Manuel Valls aux législatives dans l'Essonne, "j'ai dit déjà que Benoît Hamon faisait à Manuel Valls ce que Manuel Valls lui avait fait" en votant pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle, a-t-il fait valoir. Et de prévenir : "On peut continuer comme ça pendant 30 ans, je ne pense pas que ce soit comme cela qu'on peut redresser la gauche".