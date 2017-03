Bruno Retailleau était l'invité de RTL Matin

publié le 02/03/2017 à 07:01

Coordinateur de la campagne du candidat de la droite et du centre, François Fillon, Bruno Retailleau et son camp sont en pleine tourmente. Mercredi 1er mars, les juges d'instruction en charge de l'affaire des emplois fictifs présumés ont décidé de convoquer le député parisien le 15 mars prochain "aux fins de mise en examen".



À ces difficultés juridiques, s'ajoute la défection d'une partie des soutiens du candidat de la droite, puisque Bruno Le Maire a démissionné ce lundi de l'équipe de François Fillon et que l'Union des démocrates indépendants (UDI) a "suspendu" sa participation à la campagne présidentielle de l'ancien Premier ministre en attendant la tenue d'un Bureau exécutif exceptionnel du parti centriste.

Bruno Retailleau aura donc l'occasion d'évoquer la suite à donner à la campagne présidentielle des Républicains et de François Fillon, alors même qu'on apprenait ce lundi que le candidat de la droite est le premier à avoir obtenu les 500 parrainages nécessaires à la validation de sa candidature.