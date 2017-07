et AFP

publié le 30/07/2017 à 03:15

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, s'est exprimé sur la croissance française ce samedi 29 juillet. En visite à Vienne, il a rencontré son homologue autrichien, Hans Jörg Schelling, pour évoquer le renforcement de la zone euro et les perspectives de convergence fiscale. Bruno Le Maire a tenu à rappeler que la France devait redoubler d'efforts pour améliorer la croissance du pays. "Ne refaisons pas l'erreur qui a été systématiquement commise depuis 20 ans où dès que la croissance va un tout petit peu mieux, on estime qu'on peut renoncer à la transformation économique de la France", a-t-il estimé.



Malgré une croissance française de 0,5% au deuxième trimestre, selon la première estimation de l'Insee, l'objectif fixé par le gouvernement n'est pas encore atteint. Toutefois, l'objectif de 1,6% pourrait même être dépassé d'après plusieurs analystes, grâce au rebond des exportations et une consommation des ménages solide.

"C'est parce que la croissance est un peu meilleure que prévue, même s'il faut rester très prudent, que nous avons la possibilité d'aller au bout des transformations économiques du pays, sur le marché du travail la compétitivité des entreprises, la fiscalité, l'assurance-chômage, les retraites", a tenu à préciser le ministre interrogé par l'AFP. Sur Twitter, Bruno Le Maire s'est félicité des "échanges constructifs" qu'il a eu avec son homologue autrichien.

Echanges constructifs à Vienne avec mon homologue Hans Jörg Schelling sur l'intégration de la zone euro et la convergence fiscale. ¿¿¿¿ pic.twitter.com/BmztWfYp9G — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 29 juillet 2017