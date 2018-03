publié le 30/07/2016 à 10:51

Candidat à la primaire de la droite et du centre en vue de l'élection présidentielle de 2017, Bruno Le Maire s'est livré au jeu des questions insolites pour l'été. Le député confie entre autres qu'il aurait "adoré" être pilote de chasse. "J'adore la vitesse, ma grand-mère était pilote ce qui n'était pas banal dans les années 30."



L'ancien ministre de l'Agriculture révèle également la chanson qu'il écoute et qu'il n'assume pas forcément : il répond Daniel Balavoine, Le chanteur. "J'aime beaucoup, ça m'a beaucoup bercé", assure-t-il avant de fredonner le début de la chanson.

Le député de la première circonscription de l'Eure raconte également la dernière fois qu'il a eu envie de se battre. C'était lors d'un meeting à Bruxelles. Pris à partie par des militants d'extrême gauche, il n'a pas supporté d'être attaqué par derrière et aspergé de yaourt (le 24 juin dernier). "J'ai pris le gars par le col, et je me suis dit, là je vais lui mettre mon poing dans la gueule. Et j'ai résisté. Et le vrai héroïsme c'était de résister à lui mettre mon poing dans la gueule car les attaques par derrière c'est pas mon truc."