publié le 05/05/2018 à 19:45

Sa venue n'était pas souhaitée. Invité par une association réunissant des militants de droite et d'extrême droite dans la commune de Saint-André-de-Cubzac (Gironde), Robert Ménard a été bousculé par des manifestants opposés à sa visite, rapporte le quotidien régional Sud Ouest.



Alors qu'il devait participer à un débat ayant trait à la "recomposition politique", des militants de gauche et d'extrême gauche se sont rassemblés devant la salle municipale où devait se tenir la rencontre pour protester contre la venue du maire de Béziers. Selon Sud Ouest, l'élu a été projeté par terre avant de pénétrer dans la salle.



Plus tôt dans la semaine, le Parti socialiste Nord Gironde avait appelé à "un rassemblement face à l'extrême droite. (...) Mobilisons-nous face à la menace qui plane sur les fondements de la République", avait écrit l'organisation dans un communiqué.

Robert Ménard a réagi à cette visite mouvementée sur Twitter. "J'ai été agressé physiquement par des fascistes de gauche. Ils avaient été encouragés par le Parti socialiste, le MoDem et En Marche locaux. Les autorités étaient au courant de cette mobilisation des extrémistes : elles ont pourtant laissé faire", a écrit l'homme politique.