publié le 21/12/2017 à 19:54

Robert Ménard engendrerait des frais de justice importants, dénonce un élu d'opposition. Entre son élection en 2014 à la mairie de Béziers (Hérault) et novembre 2017, c'est 570.082 euros qui auraient été facturés en frais d'avocats et huissiers.



Le Huffington Post, qui a reçu ses chiffres de Pascal Resplandy, élu d'opposition, rappelle que parmi ces frais, 120.000 euros sont liés à l'ancienne municipalité. Malgré tout, plusieurs conflits judiciaires issus des coups de communication du maire de Béziers gonflent les prix. Ils auraient coûté plus de 300.000 euros. Par exemple, le conflit avec les journalistes du Midi Libre, que Robert Ménard avait représenté en laisse sur une affiche, revient à 44.157,73 euros de frais d'avocat.

Il n'y a aucune polémique. C'est du mensonge Robert Ménard sur RTL Partager la citation





La mairie de Béziers a contre-attaqué en expliquant dans un communiqué que les frais étaient du même ordre sous la précédente municipalité, ce qui est contesté par Raymond Couderc, l'ancien maire. "On peut ne pas aimer nos campagnes d'affiche. Mais il n'y a aucune polémique. C'est du mensonge", a déclaré Robert Ménard au micro de RTL.

Les frais de justice auraient également augmenté en raison des conflits entre la mairie et son personnel. Entre 2014 et 2017, les frais d'avocats et huissiers liés aux contentieux du personnel ont été pratiquement multipliés par 10, passant de 5.340 à 51.000 euros.