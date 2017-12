Béziers : Robert Ménard ne renonce pas à sa crèche de Noël

publié le 19/12/2017 à 14:28

Le feuilleton de la crèche de Noël de Béziers continue et ne semble pas près de s'arrêter. Si le maire de la ville, Robert Ménard, a annoncé qu'il allait respecter la décision de justice qui le contraint à déplacer la fameuse crèche hors du hall de la mairie, il a dans le même temps déclaré qu'il allait la réinstaller, "juste à côté", dans un autre bâtiment municipal.



Saisi par la préfecture de l'Hérault en référé, le tribunal administratif de Montpellier venait d'ordonner le retrait sous 48 heures de cette crèche de Noël, sous peine d'une astreinte de 2.000 euros par jour de retard. Le juge a rappelé que "l'installation d'une crèche à titre temporaire à l'initiative d'une personne publique dans un emplacement public n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse".



Il se conforme ainsi à la jurisprudence du Conseil d'État, qui a clarifié le droit applicable aux crèches dans les bâtiments publics en novembre 2016 après des décisions contradictoires de plusieurs tribunaux.

Ménard, les crèches et la justice, une histoire qui dure

"On se réserve le droit de faire appel, mais on va appliquer cette décision à la lettre : on enlève la crèche du hall et on va l'installer juste à côté. Elle est expulsée, on va lui trouver refuge", a déclaré Robert Ménard. Dans les faits, la crèche va être exposée jusqu'à Noël à une adresse voisine de l'hôtel de ville, un bâtiment municipal qui sert à des réceptions, ont précisé les services de la mairie.



Robert Ménard a fait installer des crèches chaque année et a déjà eu des problèmes avec la justice administrative à ce sujet. Début novembre, le Conseil d'État avait définitivement invalidé sa décision prise trois ans plus tôt, en 2014, d'installer une première crèche. En 2015 et 2016, la mairie avait annoncé opter pour une "dimension plus culturelle et festive" avec une crèche accompagnée d'un sapin de Noël et d'une boîte aux lettres pour écrire au Père Noël.

On ne touchera pas à notre #crèche de #Béziers. Nous la défendrons ! pic.twitter.com/OuIZE4q4PI — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 4 décembre 2017

Dans sa décision lundi 18 décembre, le juge s'appuie notamment sur des propos tenus par Robert Ménard, lors de l'inauguration de la crèche, dans lesquels il "manifeste clairement sa volonté de ne pas tenir compte des décisions de justice" sur ce sujet. Alors que le magistrat estimait que la crèche installée n'avait aucun "caractère culturel, artistique ou festif", l'élu affirme au contraire que la crèche 2017 était présentée dans "une nouvelle version encore plus proche du caractère festif".