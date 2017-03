Bertrand Soubelet est l'invité de RTL

publié le 16/03/2017 à 07:15

Ancien haut-gradé de la Gendarmerie nationale, Bertrand Soubelet est désormais engagé en politique et brigue, sous l'étiquette du mouvement "En Marche!" d'Emmanuel Macron, l'investiture aux élections législatives dans la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine, en région parisienne.



Après son entrée dans la Gendarmerie nationale en 1986, il a gravi progressivement les échelons pour devenir, en 2012, directeur des opérations et de l'emploi à la direction générale de la Gendarmerie nationale. Des critiques publiques au sujet de la politique menée par le gouvernement en termes de sécurité et de justice provoquent en 2014 sa mutation Outre-mer, avant que son livre "Tout ce qu'il ne faut pas dire" ne lui coûte son affectation en 2016.

Alors que la France est en état d'urgence depuis maintenant presque un an et demi, Bertrand Soubelet aura certainement un avis très tranché sur la situation sécuritaire de la France et sur l'impact de ces thème sur les campagnes pour les élections présidentielles et législatives. Il avait notamment été auditionné à l'Assemblée nationale en 2013 dans le cadre d'une mission parlementaire d'information de "lutte contre l'insécurité" et avait regretté notamment le manque de moyens alloués à la lutte contre la délinquance.



