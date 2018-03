Bernard Tapie doit-il rembourser les 404 millions qu’il a touchés ?

publié le 30/06/2016 à 22:00

La Cour de cassation a validé ce jeudi 30 mai l'annulation de l'arbitrage qui avait octroyé en 2008 plus de 400 millions d'euros à Bernard Tapie, pour régler son litige avec le Crédit lyonnais. Un conflit vieux de plus de 20 ans dorénavant. Cette sentence arbitrale, au centre par ailleurs d'une enquête pénale pour escroquerie en bande organisée, avait été annulée en février 2015, la justice estimant qu'elle était entachée de fraude. L'ancien patron de l'Olympique de Marseille s'était pourvu en cassation. La cour d'appel de Paris a également condamné en décembre Bernard Tapie à rembourser les sommes perçues.



"Le Crédit lyonnais a tort de dire qu’il n’a pas été floué, ce n’est absolument pas la décision de la justice aujourd’hui", s'agace Jean-Luc Mano, "j’ai la certitude que Bernard Tapie n’est pas jugé comme tout le monde." "Je pourrais être assez d’accord. C’est très rare qu’on puisse faire durer une affaire pendant 25 ans", lui rétorque Philippe Besson, qui pointe les frais de justice faramineux qui ont déjà été dépensés dans cette affaire. Pour l'écrivain, la fraude et la partialité qui ont entaché l'arbitrage de 2008 sont évidentes. Une position "caricaturale" pour Geoffroy Le jeune : "on peut aussi dire que l’Élysée a décidé de mettre à mort Bernard Tapie". Si le directeur de Valeurs actuels dénonce la procédure litigieuse qui a été mise en branle contre Bernard Tapie, "c’est l’intérêt qui doit toujours prévaloir" pour Paolo Renato.

On refait le monde avec :

- Jean-Luc Mano, communiquant

- Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs actuelles

- Philippe Besson, écrivain

- Paolo Levi, correspondant de l’agence italienne Ansa