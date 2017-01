Benoît Hamon : "Arrêtons de faire de l'islam un problème de la République"

Le favori de la primaire de la gauche se dit ravi que l'on ait "un peu moins parlé de burkini" durant la campagne.

Crédit : Bertrand GUAY / AFP Benoît Hamon, à Paris le 22 janvier 2017

par Julien Absalon publié le 23/01/2017 à 11:51

Pendant que Manuel Valls se pose en défenseur de la laïcité, Benoît Hamon, nouveau favori de la primaire de la gauche, déplore certaines postures dans le combat contre le communautarisme : "Ce que je n'accepte pas, c'est que derrière ce mot, communautarisme, il y ait finalement une volonté de dire que l'islam est incompatible avec la République. Ça n'est pas vrai. C'est insupportable que l'on continue à faire de la foi de millions de nos compatriotes un problème dans la société française", a-t-il déclaré, au lendemain de sa victoire au premier tour de la primaire, sur France Inter.



Sur "l'islam révolutionnaire et politique", l'ancien ministre de l'Éducation a cependant assuré être totalement d'accord avec la nécessité d'en faire un "adversaire de la République". Il dit partager l'idée de "lutter pour déradicaliser un certain nombre de jeunes" et de mener des actions pour "prévenir la radicalisation". Avant d'ajouter : "Mais arrêtons de faire de l'islam un problème de la République".



Benoît Hamon se dit enfin ravi que la campagne de la primaire ne se soit pas focalisée sur cette thématique. "Je crois que c'est un acquis de cette campagne : dans les repas le dimanche, à la pause dans les cours de fac ou dans les entreprises, on a parlé un peu plus de revenu universel, de solidarité, de questions écologiques et un peu moins de burkini. Réjouissons-nous du fait que cet agenda ait changé", a-t-il conclu.