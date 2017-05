Benjamin Griveaux : "Le PS et les Républicains font comme si Le Pen n'avait pas été au second tour"

publié le 16/05/2017 à 09:47

C'est le premier chantier auquel va s'atteler le gouvernement. Pendant la campagne, Emmanuel Macron a promis de réformer en profondeur le marché du travail. Et le chef de l'État, confirmé par son premier ministre sur le plateau du 20 Heures lundi 15 mai, a l'intention d'aller vite en ayant recours aux ordonnances, alternative entre le débat parlementaire classique (et éventuellement long) et le passage en force qu'implique l'article 49.3. Laurent Berger, président de la CFDT, syndicat de salariés réformateur, ne veut "pas de réforme du travail à la hussarde" et demande un temps de négociations sur certains sujets, tels que le référendum à la main des patrons et le plafonnement des indemnités prud'hommales.



Invité de RTL mardi 16 mai, Benjamin Griveaux, porte-parole de La République En Marche, insiste malgré les critiques : "Les consultations des partenaires sociaux auront lieu", a-t-il garanti. "Les ordonnances, ce n'est pas une disparition du Parlement. Il y a deux passages au Parlement lorsque l'on procède par ordonnances. Il faut que nous puissions aller rapidement sur ces sujets."

La République En Marche ne semble pas redouter un automne compliqué en cas d'adoption des ordonnances cet été. "La raison pour laquelle on veut aller vite, c'est que si l'on veut que ce pays se remette à créer de l'emploi, que nos chefs d'entreprises retrouvent confiance, il faut aller rapidement sur ce sujet-là. C'est ce type de réformes qui prend du temps à produire des effets positifs."