publié le 09/03/2017 à 07:18

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale a fermement condamné les violences survenues mardi 7 mars dans un lycée de Seine-Saint-Denis qui ont débouché sur l'interpellation et la mise en garde à vue de 55 lycéens. Elle s'est rendue sur place déclarant "qu'une digue semble avoir sauté" et que "la violence n'est plus seulement sur le parvis des établissements mais désormais à l'intérieur des établissements". Toutefois, au micro de RTL, la ministre déplore les critiques de la classe politique : "Je n'admets pas dans ces conditions que l'on souffle sur les braises, comme le font M. Fillon et Mme Le Pen".



La veille, François Fillon avait lancé : "Il y a quelque chose de brisé dans notre République", a lancé François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle. Il a dénoncé "une véritable émeute, suivie d'une guérilla urbaine dans les rues". "Cette situation n'est pas tolérable. Moi je ne la tolérerai pas!". Marine Le Pen avait quant à elle déclaré : "Le Premier ministre est sans doute trop occupé à faire campagne contre ma candidature pour se soucier de ce qui se produit dans le pays!", a-t-elle accusé, appelant à "restaurer l'ordre républicain et reconquérir les territoires perdus de la République".