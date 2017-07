Quand le logement devient espace de travail

publié le 06/07/2017 à 01:00

Mettre en contact propriétaires et personnes cherchant un espace de travail ou de réunion, tel est le principe du site Office Riders. Son fondateur, Florian Delifer, raconte comment a débuté ce projet : "L'idée est née à San Francisco, où l'on avait du mal à combiner loyer pour vivre et loyer pour travailler [...] On a séjourné dans un appartement où l'hôte avait astucieusement transformé son séjour en espace de coworking".



"On se retrouve avec une offre très diversifiée, avec des espaces uniques et singuliers, des lofts, des grands appartements, des petits studios joliment décorés", explique Florian Delifer, qui précise que le wifi est "évidemment" une condition indispensable dans ces espaces pour pouvoir attirer les professionnels. "Si vous avez un séjour qui peut accueillir 8 ou 10 personnes, vous aurez vraiment des chances de régulièrement louer à des professionnels pour des réunions, ou à des voyageurs d'affaires qui sont de passage dans votre ville", ajoute-t-il.

Office Riders opère pour l'instant majoritairement à Paris et en Île-de-France, où le site a listé plus de 1.000 espaces de travail. "On a vraiment toutes les tailles d'appartements aujourd'hui, toute la typologie reçoit des demandes. Plus l'appartement va être joliment décoré, agréable, plus vous allez avoir des chances d'avoir des demandes. On a des petits séjours qui reçoivent des demandes régulières pour des petites réunions et des journées de coworking", précise Florian Delifer.