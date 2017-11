"Aucun parti ne fonctionne bien en ce moment", estime Alain Duhamel

publié le 15/11/2017 à 21:20

Christophe Castaner doit être élu ce samedi 18 novembre à la tête de La République En Marche, alors qu'il est l'unique candidat à la présidence du parti. Ce mercredi, il n'a pas exclu de rester en même temps au gouvernement, estimant que les ministres étaient aussi des hommes politiques. Une déclaration assez malheureuse, alors qu'en interne certains adhérents critiquent le manque de démocratie interne de LREM.



Pour Alain Duhamel, la façon d'élire Christophe Castaner pose déjà des difficultés. "Il est populaire parmi les militants de REM, mais on a considéré que sa désignation avait été le fait du prince, qu'elle avait été un peu jupitérienne", affirme l'éditorialiste. "Un autre point a été contesté par les adhérents de REM, c'est que samedi, ils devront voter, mais à main levée. Alors qu'il est vrai que le vote secret est préférable dans cette situation-là", poursuit-il.

La tentation d'organiser le parti de manière autoritaire

Mais pour Alain Duhamel, le problème est en réalité plus large. "Ce qui est clair, et c'est une malédiction de la Ve République, c'est qu'il existe toujours la tentation d'organiser le parti du président au pouvoir, de façon autoritaire", explique l'éditorialiste. "En réalité ce qu'il se passe, c'est que La République En Marche, c'était un mouvement spontané, improvisé, essentiellement numérique (…) Aujourd'hui, il s'agit de transformer le mouvement en une formation structurée, capable de présenter des équipes pour les élections municipales, par exemple", décrypte Alain Duhamel.

Mais pour l'éditorialiste, c'est l'ensemble des partis qui connait des turbulences. "Le PC, le PS, le MoDem, LR, tous sont en difficulté pour une raison ou pour une autre. Aucun parti ne fonctionne bien en ce moment. Les mouvements, c’est-à-dire la France insoumise, le Front national et La République En Marche, tous ont aussi leurs problèmes", indique-t-il. Et pour l'éditorialiste de conclure : "C'est un phénomène nouveau. Les partis n'ont plus de vrais sens qu'au moment des campagnes électorales. Il faudrait trouver quelque chose pour les occuper le reste du temps…".