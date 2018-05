publié le 29/05/2018 à 14:08

Il y a "trop" d'aides sociales en France. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin ce matin sur RTL. Il juge légitime de "revoir" certains dispositifs, en particulier ceux censés favoriser le retour à l'emploi, selon lui trop peu "incitatifs".



"La dépense sociale, c'est un peu plus de 672 milliards, soit 31% du PIB. Alors forcément quand on fait des comparaisons avec les autres pays de l'OCDE, on fait partie de ceux qui ont la plus grande dépense sociale, mais comparer les dépenses sociales ça ne veut absolument rien dire", juge Thomas Porchet, économiste et membre des Économistes atterrés.

Selon lui, il faut différencier les pays, qui comme la France, ont choisi de mettre la dépense sociale à la charge du service public, à ceux qui ont choisi le secteur privé. "Derrière ce terme de dépense sociale, il faudrait comparer l'efficacité du service public au service privé", souligne Thomas Porchet.

Le gouvernement souhaite réaliser 25 milliards d'économie sur la sphère sociale, notamment 15 milliards sur l'Assurance maladie et 10 milliards sur l'Assurance chômage. "Quand vous faites ces économies-là, concrètement il faut nous dire où est-ce que vous allez couper. Et c'est là qu'il faudrait que monsieur Darmanin et monsieur Macron nous dise exactement où ils vont couper exactement".