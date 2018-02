publié le 13/02/2018 à 15:28

Comptes cachés, montages complexes et mensonges répétés. Le procès en appel de Jérôme Cahuzac s'est ouvert lundi 12 février à Paris. Jusqu'au 21 février, l'ancien ministre du Budget, devenu un paria de la politique, doit répondre à nouveau de fraude (2010-2012) et blanchiment (2003 à 2013). Des fautes pour lesquelles le tribunal correctionnel l'avait condamné à trois ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité en première instance.



Au terme de la première journée du procès, la "peur" était présente chez Cahuzac. "Je ne souhaite pas que ma mère et mes enfants me voient en prison.J'éprouve un sentiment assez banal... de peur, a-t-il déclaré dans un souffle à peine audible. Je reconnais les faits. J'ai décidé d'interjeter appel d'abord en pensant aux miens". Une confirmation du jugement l'enverrait derrière les barreaux alors qu'une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement ouvrirait la possibilité d'un aménagement de peine.

Le procès se poursuit ce mardi 13 février avec l'examen des faits reprochés à Jérôme Cahuzac. Suivez le déroulé de cette seconde journée sur cet article et sur Twitter.

A la barre, #Cahuzac déclare : c'est "au terme d'un processus de dissimulation que l'argent a été transféré" #RTLFlashActu — Marie-Pierre Haddad (@Marie_Haddad) 13 février 2018

Il revient également sur les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte. Lors du procès, l'ex-ministre a maintenu la thèse d'un "financement politique" du mouvement de Michel Rocard pour expliquer l'ouverture d'un premier compte en Suisse en 1992.

"Si on me demande d'aider, c'est parce que pendant trois ans, j'ai eu des contacts avec le milieu pharmaceutique", dit #Cahuzac — Marie-Pierre Haddad (@Marie_Haddad) 13 février 2018

Le but était de "financer l'activité politique de Michel Rocard", dit #Cahuzac — Marie-Pierre Haddad (@Marie_Haddad) 13 février 2018