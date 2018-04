publié le 15/04/2018 à 20:21

L'été arrive à grands pas. Après un mois de mars catastrophique, pendant lequel il a fait plus froid qu'au mois de janvier, le soleil va rayonner sur l'ensemble de l'Hexagone à partir de cette semaine. Mais il faudrait patienter jusqu'au mardi 17 avril.



Lundi 16 avril, des grisailles se formeront dans la nuit et seront présentes au lever du jour de la Bretagne au Centre. Des éclaircies parviendront à se développer en cours de matinée et s'imposeront du Sud-Ouest au Nord-Est, annoncé Météo-France ce dimanche 15 avril.

Dès mardi, le beau temps va faire son apparition et le mercure va grimper au-dessus des 20 degrés. Des températures estivales qui vont se prolonger mercredi 18 avril. Mais le plaisir ne sera que de courte durée... En fin de semaine, la pluie va gâcher cet aperçu de l'été dans toute la moitié sud du pays.

Les prévisions météo du mercredi 18 avril 2018 Crédit : Météo France