publié le 30/06/2018 à 07:12

Le temps sera estival samedi : la chaleur gagne l'est du pays, tandis que quelques orages s'annoncent à l'ouest, selon les prévisions de Météo-France qui a déclenché la vigilance orange Canicule pour le département du Rhône.



Sur les côtes de la Manche, sur le littoral aquitain et plus fréquemment sur les plages de Méditerranée, des plaques de grisaille traîneront le matin avant de se désagréger. Sur l'ensemble du pays, le soleil s'imposera et brillera généreusement. En montagne, dans les Pyrénées, sur les Alpes du Sud et en Corse, les développements nuageux et les ondées seront isolés.

Des nuages élevés s'annonceront en journée sur la façade ouest du pays. En fin de journée, une dégradation nuageuse et parfois orageuse s'amorcera sur la façade atlantique avant de pénétrer plus dans l'intérieur dans la nuit.

Les températures

Les températures minimales, en légère hausse, afficheront 14 à 21 degrés en général. En journée, excepté près de la Manche où il fera de 21 à 26 degrés et en bord de Méditerranée avec 24 à 30 degrés, le pays sera dans une atmosphère nettement plus chaude avec des maximales proches de 28 à 35 degrés, parfois 36 dans le Sud-Ouest.