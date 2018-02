Météo en France du mardi 27 février 2018 : toujours glaciale, neige au sud

et AFP

publié le 27/02/2018 à 06:20

L'ambiance restera glaciale mardi 27 février, avec un vent de nord-est accentuant la sensation de froid sur le nord du pays et encore quelques averses de neige sur le sud-est, selon le bulletin de Météo-France.



Toute la journée, sur la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la Corse, les nuages seront nombreux, encore accompagnés d'averses de neige jusqu'en plaine, voire jusqu'au littoral. Les chutes seront moins fréquentes que la veille, les quantités moindres avec 2 à localement 5 cm de neige fraîche dans l'intérieur. Les cumuls seront plus importants sur le relief corse. Le Mistral soufflera autour de 60 km/h.

Sur le reste du pays, le petit matin sera glacial, très nuageux sur quelques côtes de Manche, sur le Massif Central, les Préalpes, le Jura et du nord-est à l'Ile-de-France. De petites ondées neigeuses pourront se produire ici et là sur le Grand Est et la pointe du Cotentin. Hormis quelques grisailles au pied des Pyrénées, le soleil dominera ailleurs.

Dans l'après-midi, des paquets nuageux circuleront encore sur les côtes nord bretonnes et quelques averses de neige pourront encore blanchir la pointe de Cotentin. De larges éclaircies résisteront dans les terres de la Bretagne et de la Normandie aux Flandres. Un ciel plus mitigé, passagèrement très nuageux, s'installera sur le reste de la moitié nord jusqu'au Pays de la Loire, le Centre et l'Auvergne Rhône-Alpes.

Les températures

L'ambiance restera glaciale sur tout le pays. Les gelées matinales seront généralisées et sévères avec -4 à -8 degrés en général dans les terres, -8 à -12 sur les hauteurs, -1 à -4 jusqu'en bord de mer.



Excepté sur la bordure méditerranéenne où l'on prévoit des maximales de 2 à 5 degrés, et de la Bretagne au sud-ouest avec 1 à 3 degrés, il n'y aura pas de dégel en journée : les températures n'excéderont pas -4 à 0 degrés en plaine.



Le vent de nord-est sera encore très désagréable sur la moitié nord du pays et accentuera la sensation de froid.