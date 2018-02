Vosges : disparition inquiétante d'une jeune femme de 19 ans

publié le 15/02/2018 à 21:20

À mesure que les heures passent, l'inquiétude de la famille grandit. La jeune Marie, âgée de 19 ans, est introuvable depuis mercredi 14 février. Vers 14 heures, elle a quitté son domicile d'Hennecourt, dans les Vosges, pour se rendre en voiture au travail, à Darney, à une trentaine de kilomètres plus loin.



Depuis, sa famille est sans nouvelles, rapporte BFM TV. La gendarmerie des Vosges et le parquet d'Épinal ont lancé un avis de recherche pour tenter de retrouver la jeune femme. Cette dernière mesure 1 mètre 65, de corpulence mince, est brune et a les yeux marrons. Son véhicule est une Golfe VI Volkswagen de couleur bleu marine.

La gendarmerie des Vosges a publié sur sa page Facebook la description et une photo de la jeune femme. Toute personne possédant d'éventuelles informations pouvant aider les recherches est invité à prendre contact avec la gendarmerie de Mirecourt au 03 29 37 00 17, ou en composant le 17.