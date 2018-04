Var : deux enfants en urgence absolue après un violent accident de la route

publié le 18/04/2018 à 17:02

Deux enfants en bas âge sont en urgence absolue après un violent accident de la route survenu mercredi 18 avril à Brignoles, dans le Var, rapporte Var matin. À 8h30, la conductrice a perdu le contrôle d'une grosse cylindrée allemande à bord de laquelle se trouvaient un garçon et une fille âgés de 3 ans et 18 mois.



Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte par la brigade de gendarmerie de Brignoles, la conductrice roulait à une vitesse excessive sur une route sinueuse et étroite, lorsqu'elle a violemment percuté un arbre situé sur le côté gauche de la route.

Des témoins présents sur les lieux du drame ont affirmé que les deux jeunes enfants avaient été éjectés du véhicule sous la violence du choc. Var matin précise qu'aucun siège enfant ou rehausseur n'était installé à bord.

Les deux jeunes victimes, en urgence absolue, ont été transportées par hélicoptère sur un hôpital de Marseille.