et AFP

publié le 19/06/2018 à 22:37

Onze enfants et deux adultes ont été légèrement blessés mardi 19 juin dans l'après-midi dans un accident d'autocar dans le Loir-et-Cher sur l'autoroute A10, a-t-on appris auprès de pompiers.



L'autocar, qui transportait des élèves de CE1 d'Orléans, a percuté le terre-plein central de l'autoroute vers 15h20 à la hauteur de la commune de Suèvres. Les élèves, le chauffeur et une accompagnatrice ont été victimes de quelques "hématomes" mais sans fractures ni saignements, ont précisé les pompiers.

Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux de Blois et Orléans. L'autocar transportait 51 enfants et 6 adultes au total. L'accident, dont la cause était inconnue mardi 19 juin au soir, a provoqué quelques kilomètres de bouchons sur l'autoroute.