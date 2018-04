publié le 10/04/2018 à 05:38

Vivre à côté de l'agresseur de sa fille. C'est ce qu'endure ce père de famille vivant à Jarny, en Meurthe-et-Moselle. Depuis samedi 7 avril dernier, l'homme a entamé une grève de la faim sur le parvis de la mairie de la commune. Une seule requête : que son voisin déménage. Ce dernier, âgé d'environ 70 ans, a été condamné en décembre dernier pour agression sexuelle sur sa fille de 9 ans, en juillet 2016, rapporte France Bleu.



Habitant dans le même lotissement, la famille habite à 22 mètres seulement de disante de l'agresseur de la petite fille. "On ouvre la fenêtre, on peut croiser ce type. Quand ma fille le voit, elle est totalement perturbée, elle en pisse dans sa culotte", explique, en colère, le père de famille à la radio locale. Sa fille, qui avait 9 ans lors de l'agression, a même dû se faire opérer. "A cause du stress, elle s'était fait des nœuds dans le ventre."

Condamné en décembre pour attouchements, le voisin a fait appel et attend désormais le verdict de la cour d'appel de Nancy, dont la date reste inconnu. Il continue donc de vivre dans ce lotissement. Avant d'entamer sa grève de la faim, le père de famille avait envoyé une lettre aux deux derniers présidents, François Hollande et Emmanuel Macron, en vain. "Ce n'est pas aux victimes d'être coupables, je ne déménagerai pas", lâche-t-il, espérant enfin une réaction des autorités.