Un fiché S interpellé en Algérie grâce à la vidéo de son braquage sur YouTube

publié le 21/02/2018 à 06:09

Un malfaiteur radicalisé originaire des Hauts-de-Seine a été interpellé mardi 13 février en Algérie, rapporte Le Parisien. Nabil A., Franco-Algérien de 30 ans, est soupçonné d'avoir participé à un braquage en Suisse en mars 2017, où 15 millions d'euros de diamants avaient été dérobés.



Ce jour-là, trois braqueurs avaient contraint un diamantaire à ouvrir les portes de sa société du centre de Genève, avant de s'emparer de "plusieurs petits diamants blancs, taillés pour le sertissage", raconte Le Parisien. Avant de s'envoler dans la nature, les malfaiteurs avaient abandonné leur victime, ligotée dans le coffre de sa voiture, en pleine campagne. Ce dernier avait réussi à donner l'alerte, après s'être défait de ses liens.

Chargés de l'enquête, les policiers de la brigade de répression du banditisme de Genève avaient décidé de faire appel à leurs collègues belges, spécialisés depuis 2011 dans la réalisation d’appel à témoins vidéo sur YouTube pour permettre d'identifier un des braqueurs sur des images de vidéosurveillance. Sur les images : un homme au visage grêlé. Un appel à témoins qui avait permis d'identifier Nabil A. "Sur le film, on comprend qu’il dirige l’opération", précise au Parisien une source proche du dossier.

Jugé en Algérie

Originaire de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, Nabil A. est connu des services de renseignements français pour sa radicalisation et fait également l'objet d'une fiche S. Se sachant recherché par les autorités françaises et suisses, l'homme avait fui dans sa famille en Algérie.



Ce sont finalement des publications postées sur les réseaux sociaux qui ont permis de le retrouver. Il a été arrêté chez lui sur la base du mandat d'arrêt international helvétique. L'homme a été écroué et sera jugé en Algérie pour ce braquage, le pays n'extradant pas ses ressortissants.