publié le 17/05/2018 à 17:52

Une sombre histoire de cœur et de vengeance. Une lycéenne de 18 ans et son actuel petit-ami ont été mis en examen et écroués mercredi 16 mai. Ils sont soupçonnés d'avoir séquestré et torturé l'ex-petit copain de l'adolescente, selon les informations de La Dépêche du Midi.



Ce dernier, un jeune homme de 23 ans domicilié à Balma, à quelques kilomètres de Toulouse, aurait vécu un véritable calvaire pendant près de cinq heures. Dimanche 13 mai, il est pris à partie par le nouveau compagnon de la jeune lycéenne et emmené sur l'Île du Ramier. Le quotidien régional relate la scène : "Dans une zone un peu isolée, il est plaqué sur le capot de la voiture et aurait subi de nombreuses brûlures à l'aide d'une cigarette. Il subit également les foudres d'un chien d'attaque lâché sur lui".

La victime est humiliée et martyrisée, tout cela, sous la menace d'une arme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les deux bourreaux l’ont ensuite emmené à Fenouillet, où ils l’ont obligé à retirer de l’argent avant d’aller payer à ses frais leurs sandwichs dans des fast-foods.

Relâché dans la soirée

En état de choc, il a alors été relâché dans la soirée. De retour chez lui, il retrouve son téléphone portable et une somme de 200 euros dans sa boîte aux lettres.



Le couple mis en cause a été arrêté le lendemain des faits par la brigade de recherches avant d'être mis en examen et écroué. Le parquet de Toulouse a ouvert une information judiciaire pour "extorsion en réunion avec arme, séquestration, violence en réunion avec arme", selon La Dépêche du Midi.