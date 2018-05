Strasbourg : un ancien psychiatre condamné pour viols et agressions sexuelles

publié le 20/05/2018 à 10:28

Un ancien psychiatre accusé de viols et d'agressions sexuelles par d'anciennes patientes a été condamné ce samedi 19 mai à 13 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Bas-Rhin. Alain Pidolle, 69 ans, a été reconnu coupable de viols sur deux de ses anciennes patientes et d'agressions sexuelles sur trois autres. Des circonstances aggravantes pour ces actes, "commis sur une personne vulnérable par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction", ont également été retenues.



Selon une avocate des parties civiles, maître Laure Desforges, le praticien a reconnu à l'audience une relation sexuelle avec une victime, mais a affirmé "qu'il s'agissait d'une relation consentie". Arrêté en 2013, le docteur Pidolle avait été mis en examen sur la base d'accusations d'une adolescente de 17 ans à l'époque, affirmant avoir subi des attouchements au domicile du médecin en décembre 2012. À la suite de la médiatisation de cette première plainte, d'autres jeunes filles s'étaient manifestées et avaient porté plainte pour agressions sexuelles et pour certaines pour viol, principalement en 2012.

Alain Pidolle avait fondé en 2009 un centre médico-social à Phalsbourg (Moselle) pour adolescents souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques. Cheveux blancs, bouc soigné et fines lunettes noires, il s'était présenté lundi 14 mai devant la cour d'assises du Bas-Rhin comme "médecin retraité". Il comparaissait libre sous contrôle judiciaire, après avoir fait trois années de détention préventive.