Sébastien Farran, ancien manager de NTM, a été placé en garde à vue

publié le 10/04/2018 à 18:24

Si on connaît Sébastien Farran pour son rôle de manager de Johnny Hallyday, c'est pour une toute autre affaire que l'homme de 47 ans a été placé en garde à vue depuis 7 heures du matin ce mardi 10 avril.



Celui qui est également l'ancien manager du groupe NTM est en effet visé par une plainte de JoeyStarr, qui l'accuse de vol, d'escroqueries et d'abus de confiance. Les deux hommes sont en conflit ouvert depuis 2012, date à laquelle ils ont cessé leur collaboration, après 30 ans d'amitié et de travail.

La guerre a commencé par des accusations publiques, dans la presse. En 2016, le rappeur écrit : "La technique Farran, c'est invariablement de se barrer avec la caisse". Le manager lui répond dans une lettre ouverte : "J'éponge tes erreurs depuis des années".

Un manager qualifié d"'escroc" par le rappeur

Quelques mois plus tard, JoeyStarr franchit un cran et saisit la justice. C'est cette plainte qui a conduit l'ex-manager en garde à vue. En cause selon l'icône du rap français : un détournement d'une partie de ses revenus par son ex-manager, qu'il qualifie volontiers d'"escroc".



Suite à la plainte déposée par l'artiste, les enquêteurs ont alors récupéré les documents de la société de production de Sébastien Farran, qui est donc interrogé depuis ce mardi matin, dans le but de savoir si les accusations mordantes de JoeyStarr ont une consistance pénale. Son domicile parisien a également été perquisitionné.