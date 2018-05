publié le 02/05/2018 à 17:12

C'est en novembre dernier qu'a éclaté le scandale. Depuis, l'Académie suédoise, qui décerne le prix Nobel de littérature est dans la tourmente, à tel point qu'elle réfléchit à ne pas décerner son prestigieux prix de littérature cette année. Au coeur de l'affaire, le nom d'un Français revient sans cesse : Jean-Claude Arnault, marié à une académicienne et accusé de viols et de harcèlement.



L'affaire démarre en pleine campagne #MeToo, lorsqu'un quotidien très connu en Suède, le Dagens Nyheter, publie les témoignages de 18 femmes affirmant avoir subi des violences ou des faits de harcèlement sexuel d'un Français : Jean-Claude Arnault, mari de la poétesse dramaturge, également membre de l'Académie suédoise, Katarina Frostenson.

L'homme de 71 ans, figure culturelle en Suède et directeur artistique du Forum, un lieu d’exposition et de performances à Stockholm a nié par la voix de son avocat tout comportement criminel.

Une des accusatrices forcée de quitter son poste

À la fin du mois de novembre, la secrétaire perpétuelle de l'Académie suédoise Sara Danius a décidé de prendre la parole lors d'une conférence de presse. Elle a ainsi affirmé que Jean-Claude Arnault avait "harcelé et agressé des académiciennes, des femmes d’académiciens, ainsi que certaines de leurs filles et des salariées de l’Académie suédoise". Elle a ensuite été priée de quitter son poste, laissant son siège vide.



Depuis, d'autres Sages parmi les 18 que comptent l'Académie ont quitté leurs fonctions, dont l'épouse de l'accusé. L'Académie a de son côté rompu tout contact avec le suspect. Elle a également coupé ses subventions au lieu culturel qu'il dirige, et ouvert une enquête interne pour faire toute la lumière sur cette affaire qui l'empoisonne depuis 5 mois maintenant.

Certains faits prescrits

Le parquet de Stockholm a annoncé mi-mars qu'une partie de l'enquête préliminaire ouverte contre Jean-Claude Arnault avait été classée sans suite pour cause de prescription ou faute de preuves. Il s'agit de viols et d'agressions présumés commis en 2013 et 2015. Les faits non encore classés n'ont eux pas été divulgués.



Par ricochet, l'attribution du prestigieux pris littéraire se retrouve menacée. Les récents retraits ont en effet réduit à 11 le nombre d'académiciens actifs. Or, les statuts imposent la présence de 12 élus pour décerner le prix Nobel. Il incombe au roi de Suède, son protecteur, de modifier ces règles, ce qu'il serait prêt à faire.



Mais dans les rangs de l'Académie, les avis divergent. Faut-il ou pas décerner le prix en ces temps troublés ? "Nous en discutons. Nous communiquerons bientôt", a brièvement indiqué Anders Olsson, le secrétaire perpétuel par intérim de l'Académie suédoise créée en 1786. "Compte tenu de la situation dans laquelle se trouve l'académie, et par égard pour la récompense, il serait peut-être préférable de différer l'attribution d'une année", a notamment plaidé Peter Englund, l'un des membres de l'Académie. Göran Malmqvist, un autre académicien a lui démenti et assuré que le prix serait normalement remis.



Si l'Académie suédoise venait à décider de ne pas attribuer le Nobel de littérature, ce serait une première depuis 1943. Et si cela arrivait, la radio publique suédoise SR croit savoir que plusieurs membres de l'académie et de son comité Nobel souhaiteraient en décerner deux en 2019.