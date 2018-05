et AFP

publié le 25/05/2018 à 13:41

Deux éboueurs ont volé vendredi 25 mai un camion poubelle à la mairie de Paris. Ils ont "détourné le camion dans le cadre d'une manifestation" et voulaient en déverser le contenu devant le siège de La République en Marche, ont précisé des sources policières, mais ont été arrêtés à bord du camion par les forces de l'ordre.



Le véhicule et les deux éboueurs ont été interceptés vers 9h30 avenue de l'Opéra, près du siège du parti, a précisé une source policière à l'AFP. Une partie du quartier a été brièvement bouclée. Le camion poubelle avait été "volé dans le XVIIIe arrondissement de Paris, porte de Saint-Ouen", selon une autre source policière.

Plus d'une centaine d'éboueurs, de cheminots, d'égoutiers et d’énergéticiens ont brièvement pénétré dans les locaux du parti REM, menant une "opération conjointe" à l'appel de la CGT pour défendre les services publics, a-t-on appris auprès du syndicat. Ils ont procédé à "des coupures d'eau et d'électricité", avant de quitter les lieux.