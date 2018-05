publié le 02/05/2018 à 10:10

Une homme d'une cinquantaine d'années a été tué à coups de plombs au volant de sa camionnette mardi 1er mai à Beauval-en-Caux (Seine-Maritime), entre Dieppe et Rouen, rapporte le quotidien Paris-Normandie. C'est un passant qui l'a découvert, dans un champ à côté d'une route départementale.



Entendant le bruit du moteur tourner, il s'est approché du véhicule et a découvert l'homme mort, et des impacts de plombs dans le pare-brise. La victime, un artisan originaire de la ville voisine de Bacqueville-en-Caux, avait encore le pied sur l'accélérateur.

Les gendarmes ont passé la journée sur place pour effectuer des constatations autour du camion-benne de l'artisan. Une enquête pour homicide a été ouverte, mais la substitut du procureur de Dieppe ne souhaite pas communiquer sur l'affaire.