Alaska : un parc national installe des caméras pour filmer des ours en direct

Une famille d'ours d'Alaska, une espèce qui vit de plus en plus la nuit pour fuir l'être humain

publié le 27/06/2018 à 22:00

Le parc national de Katmai dans le sud de l’Alaska s’est doté d’un nouvel équipement qui fait la joie des internautes. Des caméras ont été installées pour permettre aux curieux d’observer les ours et leurs petits qui vivent à l’intérieur de la réserve. Il est ainsi possible de les voir s’amuser, chasser et bien sûr manger.



Toutefois les ours n’apparaissent pas toujours sur les images, puisque leur présence dépend de leurs pérégrinations de la journée. Néanmoins, selon Mashable, le mois de juillet serait le meilleur moment pour tenter de les apercevoir sur le live, car c’est à cette époque de l’année que la rivière Brooks qui apparaît notamment à l’écran est pleine de saumons.

Plusieurs caméras sont disséminées à différents endroits du parc national, dont l’une placée sous l’eau. Cette dernière peut donner lieu à des images cocasses, lorsque les ursidés se mettent à nager, ou à pêcher.

> Brooks Falls - Katmai National Park, Alaska powered by EXPLORE.org