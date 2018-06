publié le 19/06/2018 à 17:22

L'accident reste inexplicable. Une femme de 93 ans est entre la vie et la mort après avoir été traînée sur plusieurs mètres à l'arrière d'une camionnette à Angers (Maine-et-Loire), rapporte Ouest-France. La nonagénaire était dans l'hyper-centre de la ville et aurait été accrochée par le véhicule au moment où ce dernier tournait à droite.



Le conducteur, qui n'a rien vu, a été alerté par les passants et s'est arrêté après 70 mètres. "J'étais dans mon restaurant. J'entendais des klaxons pendant plusieurs minutes. Je suis sortie du restaurant, mes clients avaient déserté la terrasse pour voir ce qu'il se passe", raconte une commerçante à Ouest-France.

Arrivés sur les lieux quelques minutes après l'accident, les pompiers ont dû dégager la victime, qui était coincée sous la camionnette. Prise en charge par le Samu, elle a été admise à l'hôpital, où ses jours sont toujours en danger. Le conducteur, qui n'a pas tenté de fuir, n'était pas alcoolisé ni sous l'emprise de stupéfiants. Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires à la suite d'un accident corporel.