publié le 04/03/2018 à 07:43

Les messages de vigilance se multiplient en montagne en raison d'un manteau neigeux instable. Samedi 3 mars, une nouvelle avalanche s'est déclenchée sur la commune d'Aragnouet dans les Hautes-Pyrénées. Cinq randonneurs, dont un guide, ont été emportés par une coulée de neige, et deux skieurs espagnols sont décédés.



"Ce sont de très grosses avalanches qui partent et qui sont d'autant plus dangereuses. Celle qui s'est produit samedi fait un kilomètre de long sur 200 mètres de large. Actuellement nous sommes sur un radoucissement du manteau neigeux qui favorise les coulées de fonte", prévient Julien Passeron, le capitaine de la CRS des Pyrénées.

Au micro de RTL, il déconseille le hors-piste et le ski de randonnée durant le week-end. "Il faut vraiment attendre que le manteau neigeux se tasse. Il faut faire preuve d'une prudence absolue durant le week-end pour tout ce qui est pratique du ski de randonnée en montagne ou de la raquette à neige", met-il en garde.

À écouter également dans ce journal

- À l'heure ou le débat fait rage sur la limitation de vitesse à 80 km/h, une famille a été décimée samedi 3 mars dans le Finistère au nord de Landerneau. On ne connaît pas encore les raisons précises de la collision, mais elle a occasionné le décès de trois enfants âgés de 5 à 13 ans alors qu'un 4ème est blessé tout comme les deux conducteurs.



- Au Burkina Faso, les deux attaques de vendredi contre l'état-major des Armées et l'ambassade de France ont été revendiquées. Le bilan officiel est désormais de 8 morts et 12 blessés chez les militaires burkinabé et de 8 morts chez les assaillants qui appartenaient au Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans (GSIM).



- La guerre commerciale dont menace Donald Trump va peut-être toucher aussi le secteur des transports. Après son intention de taxer les importations aux États-Unis d'aluminium et d'acier le président américain a évoqué samedi 3 mars une fiscalité supplémentaire qui concernerait l'automobile.



- En football, le PSG n'a pas forcé son talent pour s'imposer samedi à Troyes 2-0. Di Maria et N'Kunku ont offert un succès tranquille au club de la capitale. Une bonne manière de préparer le match de Ligue des Champions contre Madrid.



- D'ici 2021 il n'y aura plus qu'une seule appellation d'origine protégée pour le camembert de Normandie. Fini la confusion entre camembert de Normandie et camembert fabriqué en Normandie.