Le journal de 7h : le reliquaire d'Anne de Bretagne a été retrouvé

publié le 22/04/2018 à 08:00

Les amoureux de l'histoire de France poussent un grand "ouf" de soulagement ce dimanche 22 avril au matin. Le reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne a été retrouvé à Saint-Nazaire. Les enquêteurs ont bouclé leur enquête en une petite semaine. Le cœur de l'ancienne reine de France n'est pas sorti du département de Loire-Atlantique, puisque les investigations ont mené les policiers à Saint-Nazaire où deux hommes ont été mis en examen et écroués pour "association de malfaiteurs" et "vols de biens culturels".



L'enquête a été rapidement menée avec de gros moyens. La PJ de Nantes a travaillé jour et nuit pour retrouver hier, samedi 21 avril, cette boîte en or en forme de cœur à la valeur inestimable de plusieurs millions d'euros. Elle avait été fabriquée en 1514 par un orfèvre parisien. La piste de la pègre locale a été privilégiée. Il n'y avait pas d'organisation ni d'équipe structurée, juste quatre malfrats de la région nazairienne.



Cagoulés, ils avaient explosé les vitrines du musée Dobrée à coups de masse, faisant aussi main basse sur un cinquantaine de pièces d'or et une statuette hindoue. La police a retrouvé tout le butin. Selon le procureur de la République de Nantes, le reliquaire semble en bon état.

À écouter également dans ce journal :

- LOI ASILE-IMMIGRATION - À l'Assemblée nationale, les débats sur la loi asile-immigration donnent lieu à une interminable guerre de tranchées. Hier, samedi 21 avril, les discussions ont débordé le cadre du texte avec l'action du groupuscule d'extrême-droite Génération identitaire dans un col des Hautes-Alpes pour bloquer des migrants. Un geste qualifié de "gesticulation auquel il ne faut pas donner d'importance et donc de publicité" selon le ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb interpellé directement par Jean-Luc Mélenchon.



- CORÉE DU NORD - Au lendemain de l'annonce spectaculaire de Kim Jong-un d'arrêter ses essais nucléaires, l'avenir de la Corée du nord demeure incertain. Finie l'arme atomique, mais qu'en sera-t-il du démantèlement des installations ? La question reste posée.

- NUCLÉAIRE - Autre dossier nucléaire, celui qui concerne l'Iran. Téhéran a menacé Washington, ce dimanche matin, de reprendre vigoureusement l'enrichissement de son uranium si les États-Unis décident de rompre l'accord qu'ils ont signé sur ce dossier, comme le menace le président Donald Trump.



- FOOTBALL - En Ligue 1 tout est relancé pour la deuxième place directement qualificative pour la Ligue des Champions. C'est la faute de Monaco qui a perdu 3-1 hier à Guingamp, une semaine après avoir été corrigé au Parc des Princes. Le club du Rocher est en perte de vitesse, ce qui profite à Marseille qui revient à hauteur de Lyon à 1 point de l'ASM. Hier, samedi soir, l'OM a cartonné Lille 5-1 avec un doublé de Thauvin et un de Mitroglou.



- RUGBY - Le Racing 92 affronte ce dimanche après-midi les Irlandais du Munster pour une place en finale de la Coupe d'Europe. Rendez-vous à 16h15 au Stade Chaban-Delmas de Bordeaux.