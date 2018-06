et Christelle Rebière

publié le 08/06/2018 à 15:25

Le soir du 13 novembre 2015, des militaires de l'opération Sentinelle étaient présents à proximité du Bataclan mais ils n'ont pas eu le droit d'intervenir. Trois ans plus tard, les familles des victimes ont décidé de porter plainte contre X ce vendredi 8 juin en l'absence de réponse précise de la part de l'État sur la non intervention des forces militaires.



La plainte, pour "non-assistance à personne en péril", vise à faire ouvrir une enquête pour que "l'État clarifie les missions de l'opération Sentinelle et établir les responsabilités de cette décision" a précisé à l'AFP l'un de leurs avocats, Maître Bimbeau. Pour la défense, il s'agit de comprendre pourquoi une force créée pour la protection des populations civiles en cas de menace terroriste n'a pas pu intervenir. "Il faut qu'on nous explique à quoi sert cette force", poursuit Maître Bimbeau.

Le soir de l'attentat, c'est un commissaire de police et son chauffeur qui ont été les premiers à pénétrer dans le bâtiment, avant l'intervention deux heures plus tard des forces d'élites de la police. "On leur a interdit une intervention physique, c'est-à-dire de rentrer (dans le Bataclan), mais aussi le prêt de matériel médical de premiers secours à des policiers", a déclaré à l'AFP Maître Samia Maktouf, estimant qu'"on n'aurait peut-être pas empêché la mort de 90 personnes mais au moins évité des hémorragies qui ont donné la mort".



