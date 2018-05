et AFP

publié le 29/05/2018 à 11:33

Deux semaines. C'est le temps qu'il a fallu pour retrouver le détenu radicalisé incarcéré à Brest qui s'était évadé mi-mai lors d'un transfert médical. L'homme a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Sébastien au nord de l'Espagne; lors d'un contrôle d'identité.



Un homme qui l'accompagnait et soupçonné d'être son complice, a également été arrêté, a précisé une source à l'AFP. L'arrestation vers 2 heures du matin des deux hommes, qui faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt européen, a été confirmée à par un porte-parole de la police basque.

Le 16 mai, le détenu, âgé de 21 ans et fiché pour radicalisation islamiste, avait réussi à s'échapper lors d'un transfert médical au CHU de Brest à bord d'un véhicule qui l'attendait à proximité. Le conducteur de la voiture, qui avait reçu une petite somme d'argent de la part du détenu en échange de sa course, avait été mis en examen pour complicité d'évasion et écroué.

Jamais condamné pour terrorisme

Originaire de Landerneau, près de Brest, l'évadé a 23 mentions à son casier judiciaire notamment pour des faits de vol, dégradation et outrage. Il avait en outre été condamné en octobre 2014 à deux mois de prison pour une évasion sous le régime du "placement à l'extérieur", une mesure d'aménagement de peine qui permet aux personnes condamnées d'exécuter leur peine en dehors de la prison.



Il n'a en revanche jamais été condamné pour des faits de terrorisme ou d'apologie du terrorisme. Il a fait l'objet d'une fiche S (pour Sûreté de l'Etat) "parce qu'il une tendance à la radicalisation et qu'il est suivi pour ça", avait indiqué le procureur de Brest, Jean-Philippe Récappé.